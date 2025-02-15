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لبنان

حادث سير مروع على أوتوستراد جونيه

Lebanon 24
15-02-2025 | 07:07
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أعلن التحكم المروري، عن تصادم وقع بين ثلاث سيارات على أوتوستراد جونيه، عند مفترق غزير في اتجاه طبرجا، ما أسفر عن أضرار مادية فقط، إلا أنه أدى إلى ازدحام مروري في المنطقة.
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التحكم المروري

جونية

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