حادث سير مروع على أوتوستراد جونيه

أعلن التحكم المروري، عن تصادم وقع بين ثلاث سيارات على أوتوستراد جونيه، عند مفترق غزير في اتجاه طبرجا، ما أسفر عن أضرار مادية فقط، إلا أنه أدى إلى ازدحام مروري في المنطقة.

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