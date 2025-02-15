كلام لافت.. هكذا علق وزير الاتصالات على حادثة "طريق المطار"

كتب وزير الاتصالات شارل الحاج، في منشور على حسابه عبر منصة "اكس" :



"كل مسؤول عاقل يعرف أن ما جرى مساء أمس على طريق المطار وبعض مناطق بيروت لا يعني أمام المجتمع الدولي سوى تقوية موقف إسرائيل وتبرير تصعيد اعتداءاتها، وتأخير المساعدات المخصصة لإعادة الإعمار".

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