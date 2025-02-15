"تجمع عكار برس" يُطالب بتشغيل وتفعيل مطار القليعات

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كما شدد التجمع على "ضرورة انصاف عكار في التعيينات الإدارية، خصوصا في الفئة الأولى، بعدما تم حرمانها من وزراء بحقائب وازنة يمكن أن تساهم في نهضتها".ووجه التجمع رسالة إلى الوزراء الخدماتيين بضرورة وضع مشاكل عكار، التي تعاني من الفقر ونقص حاد في الخدمات، في مقدمة أولوياتهم. وأكد "ضرورة الاهتمام بالمواسم الزراعية وحماية المزارعين".كما دعا الأجهزة الأمنية إلى "تكثيف جهودها في مكافحة الجرائم والتشبيح والسرقات، والتصدي لظاهرة إطلاق النار العشوائي".