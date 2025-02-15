توغل وتفخيخ.. هذا ما يفعله الجيش الاسرائيلي في الجنوب

قام الجيش الاسرائيلي، اليوم السبت، بعملية توغل وتفخيخ في منطقة السلطاني، عند الاطراف الجنوبية الشرقية لبلدة يارون في قضاء بنت جبيل.



الى ذلك سجل تحليق مكثف للطيران المـسير الاسرائيلي في اجواء بلدات الدوير، الشرقية، جبشيت ، ديرالزهراني ،زفتا ،المروانية ، والنميرية.

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