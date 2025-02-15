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لبنان

في طرابلس.. اندلاع حريق بأحد المنازل

Lebanon 24
15-02-2025 | 07:37
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن حريقاً اندلع بأحد المنازل في محلة شارع المئتين - طرابلس بالقرب من افران لبنان الأخضر، ما أدى إلى أضرار مادية من دون وقوع إصابات.

وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى المنازل المجاورة.
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