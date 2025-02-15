في طرابلس.. اندلاع حريق بأحد المنازل

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن حريقاً اندلع بأحد المنازل في محلة شارع المئتين - طرابلس بالقرب من افران لبنان الأخضر، ما أدى إلى أضرار مادية من دون وقوع إصابات.



وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده إلى المنازل المجاورة.

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