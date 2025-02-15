Advertisement

لبنان

وزير العدل عقب الإجتماع الوزاري: لاتخاذ كل التدابير كي لا تتكرر أحداث طريق المطار

Lebanon 24
15-02-2025 | 07:44
A-
A+
Doc-P-1320904-638752276306331784.png
Doc-P-1320904-638752276306331784.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد وزير العدل عادل نصار من السراي الحكومي عقب انتهاء الاجتماع الوزاري، أنه تم تأكيد تمسك الدولة اللبنانية بالحريات العامة مع تأكيد عدم قبولها التعرض لأملاك عامة وحرية التنقل واليونيفيل.

وأعلن أنه تم تأكيد ضرورة اتخاذ كل التدابير كي لا تتكرر أحداث طريق المطار، وستكون هناك ملاحقات في هذا الصدد.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:18 | 2025-02-15
11:08 | 2025-02-15
11:00 | 2025-02-15
10:59 | 2025-02-15
10:57 | 2025-02-15
10:42 | 2025-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24