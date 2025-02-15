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لبنان

عن اللبنانيين العالقين في طهران.. هذا ما أعلنه وزير الأشغال

Lebanon 24
15-02-2025 | 07:50
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 أكد المكتب الإعلامي لوزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، "استمرار الجهود المكثفة لمتابعة أوضاع المواطنين اللبنانيين العالقين في طهران"، مشيرًا إلى أن "العمل جارٍ على مدار الساعة لتسهيل حركتهم من وإلى لبنان".
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وأوضح أن "الوزارة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تبذل كل المساعي اللازمة لتأمين الرحلات الجوية ونقل المواطنين الراغبين في السفر إلى طهران أو العودة منها، وفي هذا الإطار، فإن سلطات الطيران المدني في لبنان تترقب موافقة الجهات المختصة في مطار طهران الدولي لمنح الإذن بالهبوط لرحلات شركة طيران الشرق الأوسط، التي تعتزم تسيير ثلاث رحلات إلى طهران اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن رحلات شركة طيران الشرق الأوسط، التي كانت مقررة أمس، لم تحصل على أذونات الهبوط في مطار طهران، مما أدى إلى تأجيلها".

وأكدت الوزارة التزامها "مواصلة التنسيق مع السلطات المختصة لضمان سلامة المسافرين وتيسير عودتهم في أسرع وقت"، مشددة على "حرصها على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لمعالجة هذا الملف بأقصى سرعة".
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