غارة إسرائيلية على بلدة عيناثا.. هل من إصابات؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت، اليوم السبت، بلدة عيناثا قرب مدرسة عيناتا في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، من دون تسجيل إصابات.

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