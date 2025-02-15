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لبنان

غارة إسرائيلية على بلدة عيناثا.. هل من إصابات؟

Lebanon 24
15-02-2025 | 08:15
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت، اليوم السبت، بلدة عيناثا قرب مدرسة عيناتا في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان، من دون تسجيل إصابات.
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عيناثا

بنت جبيل

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