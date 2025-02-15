حزب الله: لدينا حلّان لا ثالث لهما!

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وألقى الشيخ عبيد كلمة بالمناسبة قال فيها: "لدينا حلّان لا ثالث لهما، إمّا أن نشرب من الكأس الذي شربه اخواننا وإمّا أن نأخذ الثأر وننتصر"، مضيفا "في هذا اليوم يا شيخ راغب ويا سيّد عبّاس ويا حاج عماد سنبقى على العهد وسنحفظ وصيّتكم وماضون مع الأمين العام سماحة الشيخ نعيم قاسم".