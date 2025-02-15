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لبنان

حزب الله: لدينا حلّان لا ثالث لهما!

Lebanon 24
15-02-2025 | 08:42
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 أحيا "حزب الله" الذكرى الحادية والأربعين لشهادة الشيخ راغب حرب عند روضة شهداء بلدة جبشيت، بحضور معاون رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الشيخ عبد الكريم عبيد الى جانب عائلة الشيخ الشهيد، وعوائل الشهداء وحشد من الأهالي والفعاليات.
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وألقى الشيخ عبيد كلمة بالمناسبة قال فيها: "لدينا حلّان لا ثالث لهما، إمّا أن نشرب من الكأس الذي شربه اخواننا وإمّا أن نأخذ الثأر وننتصر"، مضيفا "في هذا اليوم يا شيخ راغب ويا سيّد عبّاس ويا حاج عماد سنبقى على العهد وسنحفظ وصيّتكم وماضون مع الأمين العام سماحة الشيخ نعيم قاسم".

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