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لبنان

صوت انفجار في أرجاء الجنوب.. ما سببه؟

Lebanon 24
15-02-2025 | 08:41
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن صوت الإنفجار الذي سمع في أرجاء الجنوب ناجم عن تفجير نفّذه الجيش في بلدة القليعة.

وكان العدو الإسرائيلي قد استهدف بلدة عيناتا قرب مدرسة عيناتا في قضاء بنت جبيل بغارة من مسيّرة، من دون تسجيل إصابات.
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