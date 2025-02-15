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لبنان
الخير: ألا يستحق أن يُدرج تشغيل مطار القليعات في البيان الوزاري للحكومة؟
Lebanon 24
15-02-2025
|
08:44
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كتب عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير، عبر منصة "أكس":
"ان قطع طريق مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري يوم امس، وما رافقه من اعتداء خطير على قوات "اليونيفيل"، أمر مستنكر ومدان، لكونه يهدد السلم الأهلي وعلاقة لبنان بالشرعية الدولية، وان ما حدث ما كان ليحدث لو كان هناك مطارٌ ثانٍ في لبنان، ألا يستحق ما حصل أن يُدرجَ تشغيل مطار القليعات - الرئيس الشهيد رينيه معوض في البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام؟ وأن يكون من أولويات المرحلة المقبلة؟".
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