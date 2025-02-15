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لبنان

توتر كبير خلال اعتصام "حزب الله".. ومحاولة فاشلة للتعدّي على اليونيفيل (فيديو)

Lebanon 24
15-02-2025 | 09:15
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تجمّع متظاهرون عند جادة الامام الخميني طريق المطار القديم – جسر الكوكودي، تلبية للاعتصام الشعبي الذي دعا إليه "حزب الله" .
 
وتخلل الإعتصام توتر بين الجيش والمتظاهرين، إذ ألقى الجيش قنابل مسيلة للدموع بعدما تقدم المتظاهرون باتجاه  طريق المطار.
 
وسجلت حالات اختناق بفعل تلك القنابل، تولت عناصر الاسعاف في الدفاع المدني معالجتها ميدانيا.

ويأتي هذا الإعتصام "استنكاراً للتدخل الاسرائيلي وإملاء الشروط واستباحة السيادة الوطنية"، وفق الدعوة التي وزّعها الحزب.
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ووفق مندوبة "لبنان 24"، مرّت دورية تابعة لليونيفيل على طريق المطار وتعرض لها المعتصمون، إلا أن عناصر الجيش امنت لها الحماية وسهلت عبورها بأمان.
 
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