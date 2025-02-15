توتر كبير خلال اعتصام "حزب الله".. ومحاولة فاشلة للتعدّي على اليونيفيل (فيديو)

بدء توافد المتظاهرين الى طريق المطار القديمة تلبية لدعوة "حزب الله"#lebanon24 pic.twitter.com/uRO2L4fsqS
— Lebanon 24 (@Lebanon24) February 15, 2025
بدء توافد المتظاهرين الى طريق المطار القديمة تلبية لدعوة "حزب الله"#lebanon24 pic.twitter.com/uRO2L4fsqS
مشاهد من الاعتصام الشعبي الذي دعا إليه "حزب الله" على طريق المطار القديمة#lebanon24 pic.twitter.com/zBa6awVbLH
— Lebanon 24 (@Lebanon24) February 15, 2025
مشاهد من الاعتصام الشعبي الذي دعا إليه "حزب الله" على طريق المطار القديمة#lebanon24 pic.twitter.com/zBa6awVbLH
دورية تابعة لليونيفيل مرت بالقرب من المعتصمين على طريق المطار#lebanon24 pic.twitter.com/QT4PePd5Dl
— Lebanon 24 (@Lebanon24) February 15, 2025
دورية تابعة لليونيفيل مرت بالقرب من المعتصمين على طريق المطار#lebanon24 pic.twitter.com/QT4PePd5Dl