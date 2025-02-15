توتر كبير خلال اعتصام "حزب الله".. ومحاولة فاشلة للتعدّي على اليونيفيل (فيديو)

تجمّع متظاهرون عند جادة الامام الخميني طريق المطار القديم – جسر الكوكودي، تلبية للاعتصام الشعبي الذي دعا إليه "حزب الله" .

وتخلل الإعتصام توتر بين الجيش والمتظاهرين، إذ ألقى الجيش قنابل مسيلة للدموع بعدما تقدم المتظاهرون باتجاه طريق المطار.

وسجلت حالات اختناق بفعل تلك القنابل، تولت عناصر الاسعاف في الدفاع المدني معالجتها ميدانيا.



ويأتي هذا الإعتصام "استنكاراً للتدخل الاسرائيلي وإملاء الشروط واستباحة السيادة الوطنية"، وفق الدعوة التي وزّعها الحزب.

دورية تابعة لليونيفيل مرت بالقرب من المعتصمين على طريق المطار#lebanon24 pic.twitter.com/QT4PePd5Dl — Lebanon 24 (@Lebanon24) February 15, 2025

وقد أكّد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أن الموقف المتجدد والذي لم يتغير شعاره التاريخي منذ كربلاء حتى اليوم "هيهات منا الذلة".



وقال قماطي من موقع الإعتصام: ارتقى لنا شهداء في سبيل أن تبقى كرامتنا محفوظة وأن تبقى لهذا البلد سيادة حقيقية.



وأشار الى أن "موقف الدولة في منع الطائرة الإيرانية أن تنزل في مطار بيروت هو إهانة للبنان وللسيادة اللبنانية".



وقال قماطي: لن نقبل أن يصبح الوطن في القبضة الأميركية و"الاسرائيلية" ولن نقبل بهذا الذل على الإطلاق.

بدوره، قال النائب ابراهيم الموسوي من الاعتصام: " ننتظر أداء الحكومة في الأيام المقبلة ليُبنى على الشيء مقتضاه".



وجرت محاولات من قبل المتظاهرين لإشعال الإطارات بهدف إغلاق المحول الفرعي على طريق المطار القديمة المؤدية الى الجهة الشرقية من الأوتوستراد، فيما عملت عناصر الجيش على منعهم عبر اطلاق القنابل المسيلة للدموع، وتمّ فتح الطريق بالاتجاهين.



وبعد ساعة من انطلاقه، أعلن "حزب الله" انتهاء الاعتصام في طريق المطار، فيما أكد المنظمون أن الرسالة منه وصلت.