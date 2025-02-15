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لبنان

بعد التعدي على موكب اليونيفيل.. الجيش يوقف عدداً من المتورطين ويُحذر!

Lebanon 24
15-02-2025 | 09:08
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 صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"على أثر تعدّي محتجين على موكب من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، وعناصر من الجيش، وتسبُّبهم في وقوع إصابات، نفّذ الجيش بتاريخَي ١٤ و٢٠٢٥/٢/١٥ سلسلة عمليات أمنية ومهمات حفظ أمن في إطار ملاحقة المتورطين في تلك التعديات. في هذا السياق، تم توقيف عدد من المتورطين، ويجري التحقيق معهم بإشراف القضاء المختص. تجدد قيادة الجيش تحذيرها للمواطنين من ارتكاب أعمال الشغب والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، وتشدد على ضرورة الالتزام بالتعبير السلمي عن الرأي، وتؤكد أنّها لن تتهاون مع أي إخلال بالأمن أو مساس بالسلم الأهلي".
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