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لبنان

أبو زيد بعد الاعتداء على اليونيفيل: هذه الأفعال لا تخدم القضية اللبنانية

Lebanon 24
15-02-2025 | 09:43
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كتب النائب السابق أمل أبو زيد عبرحسابه على منصة "اكس":

"ندين بشدة الاعتداء الذي طال سيارة تابعة للأمم المتحدة، ونؤكد أن مثل هذه الأفعال لا تخدم القضية اللبنانية الراهنة ولا تتماشى مع الجهود المبذولة للوصول إلى وقف إطلاق نار مستدام بين لبنان وإسرائيل. الحفاظ على المؤسسات الدولية العاملة في لبنان وضمان أمنها يصب في مصلحة الاستقرار الداخلي ويعزز موقع لبنان على الساحة الدولية".
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أضاف: "كما نستنكر قطع الطرقات المؤدية إلى مطار بيروت الدولي بالشكل الذي شهدناه، لما له من تداعيات سلبية على المرافق العامة وحياة المواطنين. عرقلة حركة المطار تضرب صورة لبنان وتزيد من تفكك الدولة بدلًا من أن تساهم في حلّ القضايا الوطنية العالقة. إن أي تحرك يجب أن يكون في إطار يحفظ المصلحة العامة ويعزز وحدة الدولة ومؤسساتها، لا أن يزيد من تشتتها وضعفها".
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