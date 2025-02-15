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لبنان
سلام من بعبدا: سلامة أمن مطار بيروت فوق كل اعتبار
Lebanon 24
15-02-2025
|
10:12
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التقى رئيس الحكومة نواف سلام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في
قصر بعبدا لإطلاعه
على نتائج الاجتماعات التي عقدها اليوم لمتابعة آخر التطورات الأمنية.
وبعد اللقاء، صرح سلام في كلمة له أن "جلسة يوم الإثنين المقبل لإقرار البيان الوزاري".
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اما عن حادثة الاعتداء على اليونيفيل، فقال سلام: "الإعتداء مُدان ويجب توقيف ومحاكمة كل شخص ثبت تورطه في الإخلال بالأمن"، مؤكداً ان "الاعتصامات السلمية مقبولة ولكن الاعتداءات وقطع الطرقات ليست تعبيرا عن الرأي".
أضاف:""اليونيفل" عامل استقرار في الجنوب ونحن بحاجة لها والاعتداء عليها جريمة بحق لبنان ومَن يظن ان ما حصل يسرّع الإنسحاب الإسرائيلي فهو مخطئ".
وفي ما يتعلق بحادثة الطائرة الإيرانية، اكد انه "على تواصل مع السلطات الإيرانية ويهمنا أولاً إعادة اللبنانيين من طهران بأسرع وقت ممكن"، متابعاً "سلامة أمن مطار بيروت فوق كل اعتبار ولن نتسامح في مسألة الإخلال بأمنه".
تابع:"عرضنا إرسال طائرتين من شركة طيران الشرق الأوسط لإعادة اللبنانيين من طهران، وفي حال تعذر تنفيذ هذه الخطوة، تعهدت الدولة اللبنانية بتأمين عودتهم على نفقتها".
وعن الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان، اعلن سلام انه "نحشد كل الدعم اللازم لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي في موعده".
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