قماطي: لن نقبل بهذا الذل على الإطلاق

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أكّد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أن الموقف المتجدد والذي لم يتغير شعاره التاريخي منذ كربلاء حتى اليوم "هيهات منا الذلة".وقال قماطي: ارتقى لنا شهداء في سبيل أن تبقى كرامتنا محفوظة وأن تبقى لهذا البلد سيادة حقيقية.وأشار الى أن "موقف الدولة في منع الطائرة الإيرانية أن تنزل في مطار بيروت هو إهانة للبنان وللسيادة اللبنانية".وقال قماطي: لن نقبل أن يصبح الوطن في القبضة الأميركية و"الاسرائيلية" ولن نقبل بهذا الذل على الإطلاق.