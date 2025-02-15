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لبنان

قماطي: لن نقبل بهذا الذل على الإطلاق

Lebanon 24
15-02-2025 | 09:45
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أكّد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أن الموقف المتجدد والذي لم يتغير شعاره التاريخي منذ كربلاء حتى اليوم "هيهات منا الذلة".
وقال قماطي: ارتقى لنا شهداء في سبيل أن تبقى كرامتنا محفوظة وأن تبقى لهذا البلد سيادة حقيقية.
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وأشار الى أن "موقف الدولة في منع الطائرة الإيرانية أن تنزل في مطار بيروت هو إهانة للبنان وللسيادة اللبنانية".
وقال قماطي: لن نقبل أن يصبح الوطن في القبضة الأميركية و"الاسرائيلية" ولن نقبل بهذا الذل على الإطلاق.
 
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