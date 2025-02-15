Advertisement

لبنان

قبلان: نرفض الإبتزاز السياسي والتعرض لحقوق طائفة وطنية

Lebanon 24
15-02-2025 | 09:55
A-
A+
Doc-P-1320949-638752354015340397.jpg
Doc-P-1320949-638752354015340397.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أعلن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان، أنه "بنفس الوقت الذي نرفض فيه بشدة التعرض لليونيفيل والأملاك العامة ودون تغطية لأحد، نرفض بشدة الإبتزاز السياسي والتعرض لحقوق طائفة وطنية بأكملها، والحكومة مطالبة بتأكيد سيادتها الندية ومواجهتها للإبتزاز الاسرائيلي الأميركي فضلاً عن تأكيد وتوكيد وتأبيد قوتها السيادية على الأرض بعيداً عن التسول وموجة التنازلات المخيفة، والمطار ملكية وطنية وسيادتُه فوق الصفقات ومشاريع الخنق الجامحة، و"الشمس طالعة وكل الناس شايفة".
Advertisement
 
تابع: "والحل بتأكيد سيادتنا الوطنية وقرارنا الوطني بعيداً عن الإملاءات اللعينة، ولن نقبل بأي تبرير يتعارض مع ما لهذه الطائفة الوطنية من حقوق سيادية وميثاقية وتضحيات تاريخية وأزلية، ومفروض بالقوانين أن تكون لصالح لبنان وليس على حساب شعبه وناسه ومكوناته الوطنية، خاصة أنّ ما دمّرته إسرائيل ما زال على الأرض، وأشلاء قرابين هذا الوطن ما زالت تحت الدمار والأنقاض، والعين على بعض أموات الدولة علّهم يقتنعون بأنّ الجنوب والضاحية والبقاع أراضٍ لبنانية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:18 | 2025-02-15
11:08 | 2025-02-15
11:00 | 2025-02-15
10:59 | 2025-02-15
10:57 | 2025-02-15
10:42 | 2025-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24