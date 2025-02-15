بعد أزمة الرحلات الجوية مع لبنان.. إيران مستعدة لمحادثات "بنّاءة"

أعلنت إيران، اليوم السبت، أنها مستعدة لإجراء "محادثات بناءة" مع لبنان بهدف استئناف الرحلات الجوية بين طهران وبيروت.



وتحدث وزير الخارجية الإيراني ونظيره اللبناني هاتفياً عن "سبل لحل قضية الرحلات الجوية المدنية بين البلدين" وأكدا "استعدادهما لإجراء محادثات بناءة وبنية حسنة"، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.

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