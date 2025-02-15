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لبنان

بعد أزمة الرحلات الجوية مع لبنان.. إيران مستعدة لمحادثات "بنّاءة"

Lebanon 24
15-02-2025 | 10:35
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أعلنت إيران، اليوم السبت، أنها مستعدة لإجراء "محادثات بناءة" مع لبنان بهدف استئناف الرحلات الجوية بين طهران وبيروت.

وتحدث وزير الخارجية الإيراني ونظيره اللبناني هاتفياً عن "سبل لحل قضية الرحلات الجوية المدنية بين البلدين" وأكدا "استعدادهما لإجراء محادثات بناءة وبنية حسنة"، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية.
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