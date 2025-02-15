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لبنان

في بعلبك... جريحان إثر خلاف على نوعية طيور الحمام

Lebanon 24
15-02-2025 | 10:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن خلافاً على افضلية ونوعية طيور الحمام في حي المسيحية في مدينة  بعلبك وقع بين شبان من آل "م" واخرين من آل "ش".

ووفق المعلومات، أطلق "م.م" النار على "ع .ا.ش" ما ادى الى اصابته في قدمه، ثم أقدم اقارب الجريح على اطلاق النار على "م.م" ما ادى الى اصابة المعاون اول "ع.ح" في كتفه أثناء مروره بالقرب من مكان اطلاق النار.
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ونقل الجريحان الى مستشفيات بعلبك، فيما تسود المنطقة حال من التوتر على خلفية سقوط جرحى .
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