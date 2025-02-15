فرنسا تدين الاعتداء على اليونيفيل في لبنان

أعلنت الخارجية الفرنسية، عبر منصة "اكس"، إدانتها "الهجوم المرفوض الذي استهدف ليل 14-15 شباط سيارة تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، والذي أدى إلى إصابة نائب قائد القوة بجروح".

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