كلمة لنعيم قاسم.. إليكم موعدها

أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، عن موعد كلمة جديدة لأمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم.

وذكر الحزب أن الكلمة ستكون يوم غدٍ الأحد عند الساعة 6.30 مساءً، وذلك بمناسبة ذكرى الشهداء القادة.