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لبنان

ماذا عمّم "حزب الله" على عناصره؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
15-02-2025 | 12:45
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كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ "حزب الله" قد يتخذ قراراً بتجدد تحركاته خلال الأيام اللاحقة.
 
وأوضحت المصادر أنَّ الحزب قد يمضي أكثر في احتجاجات الشارع طالما أنَّ مشكلة منع هبوط الطائرات الإيرانية في بيروت ستبقى مستمرة.
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في المقابل، ذكرت المعلومات أنَّ "حزب الله" عمّم على عناصره الحزبيين والملتزمين تنظيمياً عدم التحرّك في أي احتجاج من دون دعوة رسمية من "حزب الله"، وذلك على غرار الدعوة التي تم إطلاقها اليوم لتحرُّك الساعة الـ4.
 
كذلك، أوضحت المصادر أنَّ الحزب طلب من عناصره أيضاً عدم التعرض لأي قوافل عائدة لقوات "اليونيفيل" في أي منطقة لبنانية وليس في بيروت فقط.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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