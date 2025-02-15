فيديوهات متهورة قادتهما للتوقيف.. دراجان في قبضة الأمن

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بلاغ أنّه "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة المخالفات على كلّ الصعد، وفي مختلف المناطق اللّبنانية.بعد أن نشر درّاجان متهوّران على متن درّاجتَين آليّتين فيديوهات لهما، على مواقع التواصل الاجتماعي، وهما يقودان دراجتَيهما بطريقة بهلوانية على الأوتوستراد بين طريق خلدة والمطار، معرّضَين حياتهما، وحياة المواطنين مستخدمي الطرق، والسلامة المروريّة للخطر، للحال، قامت دورية من مفرزة سير بعبدا بتحديد هويّتهما، وهما: آ. ق. (مواليد 1992، لبناني)، ج. غ (مواليد عام 1993، لبناني)".أضاف البلاغ:" وبناء على إشارة القضاء المختصّ جرى توقيفهما، وحجز الدرّاجتَين اللتَين بحوزتهما، وتنظيم محاضر ضبط بحقّهما لقيامهما بأعمال بهلوانية على الدرّاجتَين الناريّتَين على الطريق العامّ".