سلام استقبل السّيناتور الأميركي بلومنتال.. وهذا ما قاله عن الإنسحاب الإسرائيليّ

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مساء اليوم في دارته في قريطم، السّيناتور الأميركيّ ريتشارد بلومنتال، ترافقه السفيره ليزا جونسون والوفد المرافق، بحضور المستشار الديبلوماسي علي قرانوح.

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وخلال اللقاء اكد بلومنتال على دعمه للعهد الجديد وللحكومة، مشددا على "اهمية استمرار الدعم الاميركي للجيش اللبناني كي يقوم بالمهام المنوطة به".



بدوره، طلب سلام من السناتور الأميركي الذي يقوم بجولة إقليمية مع عدد من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي، بـ"الضغط على الجانب الاسرائيلي للانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة بحلول 18 شباط الجاري".