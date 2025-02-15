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لبنان

وعد بشأن "مطار القليعات".. نائب يكشف

Lebanon 24
15-02-2025 | 13:09
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كشف رئيس لجنة الأشغال النيابية سجيع عطية لـ"mtv" عن وعد نهائي وقاطع من رئيس الحكومة نواف سلام والحكومة بتلزيم مطار القليعات والأمر لا يحتاج إلا لتوقيع وزير الأشغال فايز رسامني.

وقال عطية: "نحن جاهزون بأي لحظة لطرح الثقة بالحكومة إذا لم تلتزم بتنفيذ المشاريع وعلى رأسها مشروع مطار القليعات".
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