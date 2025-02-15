Advertisement

لبنان

تدمير 10 منازل في بلدة لبنانية.. تفجير قويّ جداً!

Lebanon 24
15-02-2025 | 13:05
A-
A+
Doc-P-1321036-638752481822340693.jpg
Doc-P-1321036-638752481822340693.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدم العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، على تنفيذ تفجيرات ضخمة في بلدة كفركلا - جنوب لبنان.
 
 
وأشارت المعلومات إلى أن عملية النسف أدت إلى تدمير نحو 10 منازل في البلدة.
Advertisement
 
وتزامن هذا الأمر مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة الإسرائيلية وتحديداً فوق جبل الريحان في منطقة جزين.
 
ويأتي هذا التفجير بعد وقت قليل من إستهداف طائرة إسرائيلية لسيارة مدنية عند مفترق جرجوع - عربصاليم في جنوب لبنان.
 
وأسفر الاستهداف عن إستشهاد عدد من الأشخاص وسقوط جرحى.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:19 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:59 | 2025-02-15
23:02 | 2025-02-15
23:05 | 2025-02-15
23:05 | 2025-02-15
23:12 | 2025-02-15
23:10 | 2025-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24