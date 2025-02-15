تدمير 10 منازل في بلدة لبنانية.. تفجير قويّ جداً!

أقدم العدو الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، على تنفيذ تفجيرات ضخمة في بلدة كفركلا - جنوب لبنان.

وأشارت المعلومات إلى أن عملية النسف أدت إلى تدمير نحو 10 منازل في البلدة.

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وتزامن هذا الأمر مع تحليق مكثف للطائرات المسيرة الإسرائيلية وتحديداً فوق جبل الريحان في منطقة جزين.

ويأتي هذا التفجير بعد وقت قليل من إستهداف طائرة إسرائيلية لسيارة مدنية عند مفترق جرجوع - عربصاليم في جنوب لبنان.

وأسفر الاستهداف عن إستشهاد عدد من الأشخاص وسقوط جرحى.