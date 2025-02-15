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لبنان

من استهدفت غارة جرجوع؟ بيانٌ من الجيش الإسرائيليّ

Lebanon 24
15-02-2025 | 13:32
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أعلن الجيش الإسرائيليّ، مساء اليوم السبت، تنفيذ غارة جوية استهدفت سيارة في جنوب لبنان وتحديداً عند مفترق جرجوع - عربصاليم.
 
وزعم جيش العدو أن الغارة طالت عنصراً رئيسياً في الوحدة الجوية التابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، مشيراً إلى أنَّ الاستهداف تمّ بشكل موجه بدقة وبتوجيه استخباراتي من هيئة الإستخبارات الإسرائيلية.
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وأضاف: "لقد تمّ استهداف العنصر في أعقاب قيامه بخروقات متكررة تفاهمات الاتفاق بين إسرائيل ولبنان خلال الأسابيع الأخيرة والتي شملت أيضاً تورطه بإطلاق مسيرات نحو الأراضي الإسرائيلية".
 
 وختم: "يواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل وسيمنع كل محاولة من حزب الله للتموضع خلافاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
 
وكان الإستهداف أدى إلى استشهاد شخصين وإصابة آخرين بجروح، وقد طال سيارتين كانتا في المحلة المذكورة.
 
 
 
 
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