بعد تحرك طريق المطار.. مداهمات للجيش في بيروت!

أفادت معلومات "لبنان24" بأنَّ الجيش نفذ، مساء السبت، حملات دهم داخل منطقة برج البراجنة في بيروت.

وذكرت المعلومات أنّ تلك المداهمات جاءت إثر التوتر الذي شهدته طريق المطار عصر اليوم وذلك خلال تحرك احتجاجي أقامه "حزب الله".