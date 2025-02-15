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لبنان

بعد تحرك طريق المطار.. مداهمات للجيش في بيروت!

Lebanon 24
15-02-2025 | 13:40
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أفادت معلومات "لبنان24" بأنَّ الجيش نفذ، مساء السبت، حملات دهم داخل منطقة برج البراجنة في بيروت.
 
وذكرت المعلومات أنّ تلك المداهمات جاءت إثر التوتر الذي شهدته طريق المطار عصر اليوم وذلك خلال تحرك احتجاجي أقامه "حزب الله".
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