بالإطارات المشتعلة.. محتجون يقطعون طريق حارة صيدا

أقدم محتجون، مساء اليوم السبت، على قطع الطريق في محلّة القناية - مدخل حارة صيدا، وذلك بالإطارات المشتعلة.

وذكرت المعلومات أنه تعذر على المواطنين المرور في المحلة التي تربط منطقة حارة صيدا بطريق النافعة.