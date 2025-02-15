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لبنان

بالإطارات المشتعلة.. محتجون يقطعون طريق حارة صيدا

Lebanon 24
15-02-2025 | 14:04
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أقدم محتجون، مساء اليوم السبت، على قطع الطريق في محلّة القناية - مدخل حارة صيدا، وذلك بالإطارات المشتعلة.
 
 
وذكرت المعلومات أنه تعذر على المواطنين المرور في المحلة التي تربط منطقة حارة صيدا بطريق النافعة.
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