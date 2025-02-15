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لبنان

ما حقيقة أنباء توجه وزراء "الثنائي" للإستقالة من الحكومة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
15-02-2025 | 14:31
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قالت معلومات "لبنان24" إنهُ لا صحة للأخبار المُتداولة التي تتحدّث عن توجه وزراء "الثنائي الشيعي" للإستقالة من حكومة الرئيس نواف سلام، وذلك إبان أحداث طريق مطار رفيق الحريري الدوليّ.
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وأشارت المصادر إلى أن الكلام المتداول مُفبرك وغير صحيح على الإطلاق.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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