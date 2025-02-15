ما حقيقة أنباء توجه وزراء "الثنائي" للإستقالة من الحكومة؟

قالت معلومات "لبنان24" إنهُ لا صحة للأخبار المُتداولة التي تتحدّث عن توجه وزراء "الثنائي الشيعي" للإستقالة من حكومة الرئيس نواف سلام، وذلك إبان أحداث طريق مطار رفيق الحريري الدوليّ.

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وأشارت المصادر إلى أن الكلام المتداول مُفبرك وغير صحيح على الإطلاق.