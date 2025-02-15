السفير البريطاني: الهجمات ضد "اليونيفيل" في لبنان غير مقبولة

كتب السفير البريطاني هاميش كاول عبر منصة "إكس": "صدمت وذهلت من هجوم الليلة الماضية على قافلة اليونيفيل، نتمنى للمصابين الشفاء العاجل. إن عمل اليونيفيل أمر حيوي لأمن لبنان. إن الهجمات ضدهم ليست غير مقبولة فحسب، بل ضد مصالح لبنان. يجب محاسبة المسؤولين".

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