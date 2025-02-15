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لبنان

السفير البريطاني: الهجمات ضد "اليونيفيل" في لبنان غير مقبولة

Lebanon 24
15-02-2025 | 14:45
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كتب السفير البريطاني هاميش كاول عبر منصة "إكس": "صدمت وذهلت من هجوم الليلة الماضية على قافلة اليونيفيل، نتمنى للمصابين الشفاء العاجل. إن عمل اليونيفيل أمر حيوي لأمن لبنان. إن الهجمات ضدهم ليست غير مقبولة فحسب، بل ضد مصالح لبنان. يجب محاسبة المسؤولين".
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