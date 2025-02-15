فنانة لبنانية تغني داخل طائرة.. فيديو رائع!

نشرت الفنانة اللبنانية ماجدة الرّومي مقطع فيديو عبر حسابها على "فيسبوك"، يوثق قيامها بتأدية أغنية "بترحلك مشوار" مع أشخاص آخرين على متن طائرة تابعة لشركة "الميديل إيست" اللبنانية.

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وأشارت الرومي في تعلقيقها المُرفق بالفيديو أنّ أداء الأغنية تم خلال عودتها من العلا في المملكة العربية السعودية إلى لبنان.