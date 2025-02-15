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لبنان

فنانة لبنانية تغني داخل طائرة.. فيديو رائع!

Lebanon 24
15-02-2025 | 15:18
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نشرت الفنانة اللبنانية ماجدة الرّومي مقطع فيديو عبر حسابها على "فيسبوك"، يوثق قيامها بتأدية أغنية "بترحلك مشوار" مع أشخاص آخرين على متن طائرة تابعة لشركة "الميديل إيست" اللبنانية.
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وأشارت الرومي في تعلقيقها المُرفق بالفيديو أنّ أداء الأغنية تم خلال عودتها من العلا في المملكة العربية السعودية إلى لبنان.
 
 
 

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