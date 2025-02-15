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لبنان
مسؤول إسرائيلي يهدّد بإنهاء "حزب الله"
Lebanon 24
15-02-2025
|
15:52
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، السبت، إن تل أبيب لن تسمح بإطلاق الطائرات بدون طيار تجاه إسرائيل مرة أخرى، مشيرا إلى أنه "إذا كانت هناك طائرات بدون طيار، فلن يكون هناك حزب الله".
وجاء تصريح كاتس بعد استهداف إسرائيل القيادي في "حزب الله"، عباس أحمد حمود، أحد رؤساء الوحدة الجوية في الحزب، والذي كان مسؤولًا عن إطلاق الطائرات بدون طيار على إسرائيل.
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وأصدر وزير الدفاع تعليماته لقوات الجيش الإسرائيلي بمواصلة التحرك بقوة ضد المسؤولين عن إطلاق الطائرات المسيرة، مضيفًا في تصريحات نقلتها القناة 14 الإسرائيلية: "إذا كانت هناك طائرات بدون طيار، فلن يكون هناك حزب الله".
وأردف: "لن نسمح باستمرار إطلاق الطائرات بدون طيار تجاه إسرائيل"، موضحًا أن ذلك يشكل تجاوزًا للخط الأحمر وانتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان.
وأكد الوزير الإسرائيلي: "سنواصل سياستنا في فرض القانون بقوة ضد أي انتهاك لوقف إطلاق النار، وسنعمل على حماية أمن مستوطني الجليل، ولن نسمح بالعودة إلى واقع السابع من تشرين الاول".
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