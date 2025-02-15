الامارات تدين الاعتداء على "اليونيفيل": نؤكد دعمنا للبنان

دانت دولة الإمارات بشدة حادثة إحراق مركبة تابعة لقوات حفظ السلام (اليونيفيل) قرب مطار بيروت مما أدى إلى إصابة أحد أفراد القوة الدولية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الاماراتية "وام".

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وأكدت لانا زكي نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية استنكار دولة الإمارات الشديد للاعتداء على القوات الدولية مشددة على أن استهداف قوات السلام يعد انتهاكا لمبادئ القانون الدولي ولأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.



كذلك، أكدت "وقوف دولة الإمارات ودعمها الراسخ للبنان ولسيادته ووحدة أراضيه، ودعمها للدور الهام الذي تقوم به قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان".



وأعربت عن "تضامن دولة الإمارات مع الدول المشاركة في قوات اليونيفيل، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصاب".







