ملف مطار القليعات أمام مجلس الوزراء!

لفت مصدر وزاري الى أنَّ "عدداً من الوزراء ينتظرون نيل الحكومة الثقة بعد إقرار البيان الوزاري في جلسة الخميس المقبل النيابية، وسيطرحون داخل مجلس الوزراء ملف المطار وأمن طريق المطار، أما الأهم فهو سعي هؤلاء الوزراء إلى إقناع زملائهم بضرورة أن يكون هناك خيار آخر، أي "مطار الرئيس الشهيد رنيه معوض" في القليعات، وسيسعى الوزراء الى أن تكون سنة 2025 سنة بداية العمل بهذا المرفق الذي سيعود نفعه على الشعب اللبناني بشكلٍ عام وأهالي الشمال وعكار بشكلٍ خاص، كما سيعزز وينشط عدداً كبيراً من القطاعات وخاصةً السياحة",

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المصدر أشار الى أن "لا شيء اليوم سيقف في وجه فتح الحكومة الجديدة لهذا المطار".