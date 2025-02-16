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لبنان

سبب مفاجئ لأحداث طريق المطار

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
16-02-2025 | 02:45
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كشفت معلومات "لبنان24" أنّ التحركات التي حصلت على طريق مطار بيروت الدولي، الجمعة، جاءت من قبل شبان اعترضوا على توقيف 4 أشخاص على خلفية تحطيم لوحة إعلانية في المحلة بعدما أزالت الشركة المسؤولة عنها صورة الأمين العام لـ"حزب الله" الشهيد السيد حسن نصرالله ورفعت بدلاً منها صورة عائدة لشركة "سامسونغ" بهدف الدعاية الإعلانية لمدة أسبوع واحد.
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وتقول المصادر المتابعة إن "بين الشركة الإعلانية وسامسونغ عقدا لمدة سنة يستوجب رفع إعلانات الأخيرة ضمن نقاطٍ محددة"، وأضافت: "لذلك اضطرت الشركة لرفع صورة دعاية سامسونغ بدلاً من صورة نصرالله لأيام قليلة قبل أن تعاد صورة السيد خلال الأسبوع المقبل تزامناً مع التشييع المرتقب يوم 23 شباط الجاري".
 
الخطوة التي حصلت تم الاحتجاج عليه من قبل شبان من دون استيضاح الأمر وحقيقته، ما دفعهم للتحرك بالشكل الذي حصل على طريق المطار.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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