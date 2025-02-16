17
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
8
o
زحلة
12
o
بعلبك
-1
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بشأن "تحويل الدولار".. هذا ما فعلته المصارف
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
16-02-2025
|
03:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأت مصارف عديدة بتحديث معلومات العديد من عملائها مع التدقيق بمصادر التحويلات بالدولار التي تردُ إليهم من الخارج عبر الحسابات المصرفية.
وتبيّن أن تلك المصارف تريد معرفة المصادر الحقيقية للتحويلات حتى وإن كانت الحسابات التي يتم استخدامها معروفة لديها بشكل رسمي، وذلك من أجل التدقيق والمتابعة.
Advertisement
المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من وفيق صفا.. أول تعليق على أحداث طريق المطار
Lebanon 24
من وفيق صفا.. أول تعليق على أحداث طريق المطار
11:41 | 2025-02-15
15/02/2025 11:41:24
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات.. هذه أبرز "مطارات" لبنان الواقعة خارج بيروت
Lebanon 24
معلومات.. هذه أبرز "مطارات" لبنان الواقعة خارج بيروت
13:00 | 2025-02-15
15/02/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة أنباء توجه وزراء "الثنائي" للإستقالة من الحكومة؟
Lebanon 24
ما حقيقة أنباء توجه وزراء "الثنائي" للإستقالة من الحكومة؟
14:31 | 2025-02-15
15/02/2025 02:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشفوا أخطر "صاروخ" في لبنان.. هدّد إسرائيل مرات عديدة!
Lebanon 24
اكتشفوا أخطر "صاروخ" في لبنان.. هدّد إسرائيل مرات عديدة!
15:06 | 2025-02-15
15/02/2025 03:06:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "تحويل الدولار".. هذا ما فعلته المصارف
Lebanon 24
بشأن "تحويل الدولار".. هذا ما فعلته المصارف
03:15 | 2025-02-16
16/02/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
06:47 | 2025-02-16
في أبي سمراء... اعتدوا عليه وضربوه!
06:43 | 2025-02-16
قبلان لرئيس الجمهورية: أسوأ ما يمكن أن تضعنا فيه واشنطن مع حلفها هو حرب أهلية ستنتهي ويبقى لبنان
06:26 | 2025-02-16
إليكم مواعيد العمل في أمانات السجل العقاري
06:24 | 2025-02-16
صليبا: الهجوم على قافلة "اليونيفيل" ليس حدثاً عفوياً
06:22 | 2025-02-16
فضية ثانية للبنان عبر أنطوني نوفل في بطولة تركيا المفتوحة في التايكواندو
06:09 | 2025-02-16
في حولا.. العدوّ الإسرائيليّ أطلق النار على مواطنين واعتقل 5 منهم
فيديو
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
16/02/2025 13:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
15:11 | 2025-02-15
16/02/2025 13:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2025-02-15
16/02/2025 13:52:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24