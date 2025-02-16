بشأن "تحويل الدولار".. هذا ما فعلته المصارف

بدأت مصارف عديدة بتحديث معلومات العديد من عملائها مع التدقيق بمصادر التحويلات بالدولار التي تردُ إليهم من الخارج عبر الحسابات المصرفية.

وتبيّن أن تلك المصارف تريد معرفة المصادر الحقيقية للتحويلات حتى وإن كانت الحسابات التي يتم استخدامها معروفة لديها بشكل رسمي، وذلك من أجل التدقيق والمتابعة.