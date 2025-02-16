آخر معلومة.. إسرائيل ستنسحب من الجنوب في هذا التاريخ

أفادت معلومات "لبنان24" بأنَّ جيش العدو الإسرائيلي سينسحب من 99.5% من الأراضي اللبنانية المُحتلة في جنوب لبنان وذلك بحلول ليل 17 - 18 شباط الجاري، فيما المفاوضات الجارية تتناول المدة التي سيستغرقها الانسحاب من المناطق المتبقية.

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يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يتواجد داخل عدد من المناطق الحدودية في الجنوب، كما أنه ينتشر على عدد من التلال المشرفة على المستوطنات الإسرائيلية، وهي النقاط التي قرر عدم إخلائها والبقاء فيها.