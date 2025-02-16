بيان سعودي عن لبنان: كل الدعم لعون وسلام والجيش

أعربت المملكة العربية السعودية عن دعمها الكامل للإجراءات التي اتخذتها الجمهورية اللبنانية لمواجهة محاولات العبث بأمن المواطنين اللبنانيين، والتعامل بحزم مع الاعتداء على قوة الأمم المتحدة "اليونيفيل".

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وجددت المملكة دعمها وثقتها بكل ما يتخذه رئيس الجمهورية جوزيف عو ورئيس الحكومة نواف سلام في هذا الصدد، وما يقوم به الجيش اللبناني من مهام وطنية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، وفق ما ذكرت وكالة "واس".