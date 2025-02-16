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لبنان

فرنجية من بكركي: إعطاء الثّقة للحكومة غير مرتبط بتمثيلنا فيها من عدمه

Lebanon 24
16-02-2025 | 05:21
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قال النائب طوني فرنجية "دخلنا إلى مرحلة سياسيّة جديدة بعهد الرئيس جوزاف عون الذي نتمنّى له كل التوفيق". 
 
وفي كلمة له بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، أضاف: "في هذه المرحلة الجديدة، رأينا أنّ الإنطلاقة لا بدّ من أن تكون من بكركي التي تمثّل محطّة وطنيّة مفصليّة نتطلّع إليها دائماً". 
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وفي ما يتعلق بالحكومة، قال: "تقييمنا لا يأتي استناداً الى وقف مشاركتنا فيها من عدمها فهذه ليست الطريقة التي نُقارب فيها الأمور، قلنا من اليوم الأوّل نحن داعمون لعهد الرئيس جوزاف عون ومستمرّون لأننا نرى أنّنا أمام فرصة حقيقيّة للبنان واللبنانيين". 
 
وتابع قائلاً: "إعطاء الثّقة للحكومة غير مرتبط بتمثيلنا فيها من عدمه، ننتظر  البيان الوزاري، وعلى أساسه نتّخذ القرار المناسب". 
 
وأضاف: "سمعنا من سيّدنا البطريرك آراءه الدّاعمة للعهد وهو يتطلّع لأخذ الحكومة الثّقة حتى تباشر العمل". 
 
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