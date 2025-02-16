فضية ثانية للبنان عبر أنطوني نوفل في بطولة تركيا المفتوحة في التايكواندو

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أحرز لاعب المنتخب اللبناني انطوني نوفل (وزن تحت ال55 كلغ ) ميدالية فضية بأسلوب الكيوروغي (القتال الحر) في "بطولة تركيا المفتوحة بالتايكواندو"، ضمن البعثة اللبنانية التي شاركت تحت اشراف المدرب الايراني بطل العالم السابق فرزاد عبداللهي.ونجح نوفل في التأهل الدور النهائي. وخاض 6 مباريات، ففاز في الدور ربع النهائي على لاعب تركي، وفي الدور نصف النهائي على لاعب ايراني، وخسر في النهائي امام لاعب تركي.واتصل رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة باللاعب نوفل وهنأه بالميدالية الفضية.وكانت جاين عبود (13 سنة) احرزت ميدالية فضية للبنان في اليوم الأول من البطولة.