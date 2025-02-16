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لبنان

عن سلاح "حزب الله" ووقف إطلاق النار في لبنان... هذا ما أعلنه نتنياهو

Lebanon 24
16-02-2025 | 06:56
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قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "ملتزمون بوقف إطلاق النار في لبنان، ونتوقع من الحكومة اللبنانية أن تلتزم بدورها بذلك".
 
 
وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحافيّ مشترك مع وزير الخارجيّة الأميركيّة ماركو روبيو أنّه "يجب نزع سلاح حزب الله بالكامل، ويُفضل أن يتم ذلك بواسطة الجيش اللبناني".
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وأشار إلى أنّ "إسرائيل لديها الوسائل لتطبيق وقف النار في لبنان".
 
 
وقال نتنياهو أنّ "أي قوة في سوريا تعتقد أنها قادرة على تهديد إسرائيل فهي مخطئة للغاية".
 
 
ورأى أنّ "المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف قائمة على أكاذيب".
 
 
وتابع نتنياهو: "أجريت نقاشا مثمرا للغاية مع روبيو، ولا يوجد شيء أكثر أهمية من إيران". (رصد لبنان 24)
 

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