رضا غادر منزله منذ أكثر من أسبوع.. هل من يعرف عنه شيئاً؟

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صــــدر عـــن المديريّـــة العامـّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي _ شعبــــة العلاقــــات العامّــــة البـــــلاغ التّالـــــــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقود:رضا محمود قصاب (من مواليد عام 1960، لبناني)الذي غادر منزله الكائن في مدينة صور – الحارة القديمة، وذلك منذ تاريخ 8-2-2025 إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصّة (أصمّ وأبكم).لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أيّ معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة صور في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم 740292- 07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.