سرقة تتسبّب بانقطاع الكهرباء

أقدم مجهولون على اقتحام محطة كهرباء في شارع الحلوة في منطقة أبي سمراء، وقاموا بسرقة كابلات تغذي عددًا كبيرًا من المباني في المنطقة ولاذوا بالفرار.

وأدّت السرقة إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة.