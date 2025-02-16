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لبنان
في بلدة حولا.. إستشهاد الطفلة خديجة عطوي برصاص العدوّ الإسرائيليّ
Lebanon 24
16-02-2025
|
08:24
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن استشهاد الطفلة خديجة عطوي، بعدما أطلق العدوّ الإسرائيليّ النار عليها أثناء دخول الأهالي إلى بلدة حولا.
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