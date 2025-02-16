Advertisement

لبنان

في بلدة حولا.. إستشهاد الطفلة خديجة عطوي برصاص العدوّ الإسرائيليّ

Lebanon 24
16-02-2025 | 08:24
A-
A+
Doc-P-1321307-638753164058729607.jpg
Doc-P-1321307-638753164058729607.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن استشهاد الطفلة خديجة عطوي، بعدما أطلق العدوّ الإسرائيليّ النار عليها أثناء دخول الأهالي إلى بلدة حولا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الجيش يستعد للدخول إلى بلدة حولا برفقة سيارات الدفاع المدني لانتشال جثمان الشهيدة وسحب عدد من الجرحى من داخل البلدة
lebanon 24
16/02/2025 19:43:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يبدأ بجرف الساتر الترابي عند مدخل بلدة حولا تمهيدا لدخولها وسحب الجرحى والمحاصرين (الميادين)
lebanon 24
16/02/2025 19:43:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية استهدفت اطراف حولا في ميس الجبل
lebanon 24
16/02/2025 19:43:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الاعتداءات الاسرائيلية.. الجيش يستعد للدخول إلى حولا
lebanon 24
16/02/2025 19:43:21 Lebanon 24 Lebanon 24

حولا

شهيدة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:29 | 2025-02-16
12:12 | 2025-02-16
12:09 | 2025-02-16
11:46 | 2025-02-16
11:32 | 2025-02-16
11:19 | 2025-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24