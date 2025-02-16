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لبنان

البعريني: المشهد على طريق المطار أضر بسمعة لبنان

Lebanon 24
16-02-2025 | 09:11
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استنكر عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني، خلال استقبالاته في مكتبه في عكار، المشاهد التي سُجّلت في الأيام الأخيرة على طريق المطار، معتبرًا أن "ثمّة من يصرّ على إعادتنا إلى الأيام السوداء كلما فتح اللبنانيون صفحة جديدة وكلما أطلّت بشائر إيجابية".
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ورأى أن "المشهد كان مضرًا بسمعة لبنان وأثّر سلبًا على قرار عدد من الاشقاء العرب الذين كانوا يعتزمون زيارة لبنان"، مطالبًا الدولة ب"الحزم لضبط الوضع الأمني". 

وأكد أنه "لا بدّ من الاستفادة من الدعمين الدولي والعربيّ لا سيّما المملكة العربيّة السعوديّة لناحية استقرار لبنان والحفاظ على أمنه وأمانه ومؤسّساته".

وعن تشغيل مطار القليعات، قال: "هذا المطار ضرورة وحق لمنطقتنا بغض النظر عن التطورات الأخيرة، ومطلبنا بتشغيله نابع من هذا الحق. لكن هذا المطلب لا يلغي تمسّكنا بضرورة الحفاظ على مطار رفيق الحريري الدولي وضبط محيطه وتحريره من أي قبضة تستغلّه لمآرب سياسية لايصال رسالة الى هنا او هناك، فالمطار يجب أن يبقى محيّدًا عن أي تجاذبات أو صراعات".

وختم البعريني مؤكدا "اننا بانتظار البيان الوزاري الذي نأمل أن تتطرّق الحكومة فيه إلى قانون العفو العام بشكل منصف، ونعوّل على حكمة الرّئيس بري لناحية استيعاب الأمر والسير به، تمامًا كما اعتدناه راعيًا في حفظ أمن لبنان وسلامته".
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