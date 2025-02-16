Advertisement

لبنان

توقيف أشخاص وضبط مخدرات وأسلحة بيضاء في الميناء

Lebanon 24
16-02-2025 | 09:25
A-
A+
Doc-P-1321331-638753200733126724.jpg
Doc-P-1321331-638753200733126724.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شرطة بلدية الميناء نفذت حملات أمنية أسفرت عن ضبط كميات من المخدرات وأسلحة بيضاء وحجز دراجات نارية مخالفة.
 
 
كما تم توقيف عدّة أشخاص.
 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
توفي بطريقة مروعة.. حاول توقيف سارقين في الميناء ـ طرابلس وهذا ما حصل
lebanon 24
16/02/2025 19:44:00 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديوهات متهورة قادتهما للتوقيف.. دراجان في قبضة الأمن
lebanon 24
16/02/2025 19:44:00 Lebanon 24 Lebanon 24
نواف سلام: الإعتداء على اليونيفيل مُدان ويجب توقيف ومحاكمة كل شخص ثبت تورطه في الإخلال بالأمن
lebanon 24
16/02/2025 19:44:00 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط يُطالب الجيش والأجهزة الأمنية بتوقيف المتورطين في حادثة "اليونيفيل"
lebanon 24
16/02/2025 19:44:00 Lebanon 24 Lebanon 24

الميناء

توقيف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:29 | 2025-02-16
12:12 | 2025-02-16
12:09 | 2025-02-16
11:46 | 2025-02-16
11:32 | 2025-02-16
11:19 | 2025-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24