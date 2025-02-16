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لبنان
توقيف أشخاص وضبط مخدرات وأسلحة بيضاء في الميناء
Lebanon 24
16-02-2025
|
09:25
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شرطة بلدية الميناء نفذت حملات أمنية أسفرت عن ضبط كميات من المخدرات وأسلحة بيضاء وحجز دراجات نارية مخالفة.
كما تم توقيف عدّة أشخاص.
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