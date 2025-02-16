توقيف أشخاص وضبط مخدرات وأسلحة بيضاء في الميناء

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شرطة بلدية الميناء نفذت حملات أمنية أسفرت عن ضبط كميات من المخدرات وأسلحة بيضاء وحجز دراجات نارية مخالفة.

كما تم توقيف عدّة أشخاص.