"الصحة" أدانت خطف مسعفين من كشافة الرسالة في حولا

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أدانت وزارة الصحة العامة "بأشد العبارات خطف مسعفين منتسبين إلى كشافة الرسالة الإسلامية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، واقتيادهما إلى جهة مجهولة، أثناء قيامهما بواجبهما الإنساني في إخلاء المصابين من بلدة حولا" .واعتبرت هذا العمل "انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، التي تحمي الطواقم الطبية والإسعافية أثناء قيامها بواجبها" .وطالبت ب "الإفراج الفوري عن المسعفين المختطفين"، داعية إلى تأمين الحماية اللازمة للطواقم الطبية والإسعافية أثناء قيامها بواجبها.