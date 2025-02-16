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لبنان

الصادق: اللبنانيون يعرفون من باع سيادة لبنان

Lebanon 24
16-02-2025 | 10:53
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كتب النائب وضاح الصادق عبر حسابه على منصة "اكس":

"من أعطى إسرائيل كل ما أرادته هو من أوصلنا إلى هنا. ‏حكومة ميقاتي، المحكومة بالكامل من الثنائي، وقّعت على اتفاق استسلام وخنوع وخضوع، فاوض عليه الرئيس بري تحت النار وفق رغبات الحزب وإيران، بعد سقوط وهم الصلاة في القدس. ‏أما الحكومة الحالية ورئاسة الجمهورية، فيحاولون حماية لبنان وسيادته، مثقلين بما ورثوه من عار من سبقهم. اللبنانيون يعرفون تمامًا من باع سيادة لبنان ‏لإنقاذ نفسه. للوقاحة حدود، حتى في لبنان". 
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