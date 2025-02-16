بعد الاعتداءات الاسرائيلية.. الجيش يستعد للدخول إلى حولا

يستعد الجيش للدخول إلى بلدة حولا برفقة سيارات الدفاع المدني لانتشال جثمان الشهيدة وسحب عدد من الجرحى من داخل البلدة"، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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