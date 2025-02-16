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لبنان
بعد الاعتداءات الاسرائيلية.. الجيش يستعد للدخول إلى حولا
Lebanon 24
16-02-2025
|
11:19
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يستعد الجيش للدخول إلى بلدة حولا برفقة سيارات الدفاع المدني لانتشال جثمان الشهيدة وسحب عدد من الجرحى من داخل البلدة"، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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