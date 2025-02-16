Advertisement

لبنان

بعد الاعتداءات الاسرائيلية.. الجيش يستعد للدخول إلى حولا

Lebanon 24
16-02-2025 | 11:19
A-
A+
Doc-P-1321383-638753269103480833.jpg
Doc-P-1321383-638753269103480833.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يستعد الجيش للدخول إلى بلدة حولا برفقة سيارات الدفاع المدني لانتشال جثمان الشهيدة وسحب عدد من الجرحى من داخل البلدة"، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": الجيش يستعد للدخول إلى بلدة حولا برفقة سيارات الدفاع المدني لانتشال جثمان الشهيدة وسحب عدد من الجرحى من داخل البلدة
lebanon 24
16/02/2025 22:15:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"إسرائيل هيوم": الجيش الإسرائيلي يستعدّ للإنسحاب الكامل من جنوب لبنان خلال يومين
lebanon 24
16/02/2025 22:15:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يداهم ضاحية بيروت الجنوبية ويوقف مشاركين بالاعتداءات على اليونيفل أمس (الحدث)
lebanon 24
16/02/2025 22:15:08 Lebanon 24 Lebanon 24
"وول ستريت جورنال" عن مسؤول أمني إسرائيلي: الجيش يستعد للانسحاب من جنوب لبنان بحلول 18 شباط
lebanon 24
16/02/2025 22:15:08 Lebanon 24 Lebanon 24

الاعتداءات

الاسرائيلية..

الجيش

يستعد

للدخول

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:07 | 2025-02-16
14:47 | 2025-02-16
14:00 | 2025-02-16
13:45 | 2025-02-16
13:28 | 2025-02-16
13:10 | 2025-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24